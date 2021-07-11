إجراءات جديدة تخص توزيع الأراضي السكنية بين المواطنين

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الإسكان والإعمار والبلديات، اليوم الأحد، عن مساع تقودها لجنة مشتركة لإصدار قرار يتيح توزيع أراضٍ مخدومة للمواطنين دون أن تكلف الدولة مبالغ إضافية.

وقال وكيل وزارة الإسكان جابر الحساني في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن "لجنة مشتركة من الوزارة ومكتب رئيس الوزراء تسعى الى التوصل لصيغة قرار معدل لقرار 70 لسنة 2019 للحصول على قرار يسمح بتوفير أراض مخدومة او بناء بيوت للفئات الهشة دون أن تكلف الدولة اي مبالغ اضافية".

ولفت في الوقت نفسه إلى أن "العشوائيات هي مشكلة معقدة، وكل ما موجود من حلول ومبادرات خجول، ولا يرتقي إلى مستوى هذه المشكلة"، مشيرا إلى أن "هناك مبادرات من صندوق الاسكان والمصرف العقاري وبقية المصارف الحكومية باتجاه منح قروض مع تقليل الفائدة لتشجيع المواطنين على البناء، بالتزامن مع توزيع الدولة الاراضي الى المواطنين".

ولفت إلى أن "القروض ميسرة وستشمل حتى الفئات الهشة من المواطنين، لغرض البناء وتسدد الى المصارف بفائدة بسيطة ولمدة عشرين سنة او اكثر".

وأعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قبل أيام، عن عزم الحكومة توزيع أكثر من 500 ألف قطعة أرض سكنية بين جميع الشرائح.