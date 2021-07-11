حفاظا على المياه.. امين بغداد يوجه بإغلاق هذه المحلات

وقالت الأمانة في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن "امين بغداد امر بازالة جميع التجاوزات على شبكات وخطوط نقل الماء واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بغلق وازالة كراجات ومحال ومواقع الغسل والتشحيم غير المجازة رسمياً وازالة انقاضها على نفقة المتجاوز وغلق منافذ توصيل المياه اليها".وبين، أن "التوجيه تضمن تحريك شكوى جزائية بحق المتجاوزين على شبكات وانابيب المياه وكراجات الغسل والتشحيم غير المجازة وكذلك تحميل الموظف المسؤول كل حسب الرقعة الجغرافية المسؤولية القانونية في حالة غض النظر او تراخيه في تطبيق التوجيه انفا".

ووجه أمين بغداد، وفق البيان، "بتشكيل لجنة لتقديم دراسة تخص محال الغسل والتشحيم المجازة رسمياً وتقديم توصيات للحد من الهدر الحاصل حالياً في المياه التي تصل لقرابة (٣٠٪) من اصل الماء المنتج".

