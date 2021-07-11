صالح والعبادي يبحثان انتخابات تشرين

بغداد - ياسين صفوان - بحث رئيس الجمهورية، برهم صالح، اليوم الأحد، مع رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، ملف الانتخابات المقبلة، فيما شددا على ضرورة حفظ استقرار وسلامة البلاد وحماية أمن المواطنين.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن "صالح استقبل اليوم،، رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، لبحث مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية والخدمية في البلاد، وتم التأكيد على ضرورة حفظ استقرار وسلامة البلاد وحماية أمن المواطنين، ورفض الأفعال والتجاوزات التي تعمل على زعزعة الاستقرار، إلى جانب أهمية مواصلة الجهد الأمني في مكافحة الإرهاب وفلوله، ومنع الأعمال التخريبية التي تتعرض لها خطوط إمدادات الطاقة".



كما بحث اللقاء، وفق البيان، "ملف الانتخابات المقبلة المقررة في تشرين الأول 2021، وأهميتها البالغة للبلد، والتأكيد على ضرورة عدم ادخار أي جهد من أجل إنجاحها وفق أقصى معايير النزاهة والعدالة في مختلف مراحلها، وبما يضمن الإرادة الحرة للعراقيين في اختيار ممثليهم بعيداً عن التلاعب والتزوير والضغوط، وضمان المشاركة الواسعة، لتكون مخرجاتها معبّرة عن خيارات الناخبين".

