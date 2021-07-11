مفوضية الانتخابات تحدد موعد إجراء عملية المحاكاة الأولى للتصويت العام والخاص

وذكرت المفوضية في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "في ضوء التطوّرات المتسارعة لتحضيرات مفوّضية الانتخابات ضمن مراحل العملية الانتخابية، ومع بدء العدّ التنازلي الفعلي ليوم الاقتراع لانتخاب مجلس النوّاب العراقي في العاشر من شهر تشرين الأوّل من العام الحالي، وبعد أن أنهت المفوّضية عملية قرعة أرقام المرشّحين البالغ عددهم (3244) مرشّحًا الذين صدّق على أسمائهم مجلس المفوّضين في عموم أرجاء العراق والسماح لهم بالمباشرة بالدعاية الانتخابية في 8/7/2021 والتي ستستمر لغاية الساعة السادسة من صباح يوم الخميس الموافق 7/10/2021".وأضافت، أن "المفوضية تعد العدة لتنفيذ عمليات المحاكاة الأولى للتصويت العام والخاص التي من المقرر إجراؤها في 12 تموز الجاري بواقع محطة واحدة في كل مركز تسجيل البالغ عددها (1079) مركزًا والمنتشرة في عموم أرجاء العراق؛ للتأكد من دقة وسرعة الأجهزة الالكترونية الانتخابية وامكانية إرسال النتائج بيسر من المحطات وتسلمها في المكتب الوطني من خلال الموظفين المختصين في لجنة المحاكاة بالتعاون مع شركة (ميرو الكورية) وبإشراف الشركة الألمانية الفاحصة وبحضور فريق الأمم المتحدة للمساعدة الانتخابية ( UNAMI ) والفريق الدولي للنظم الانتخابية ( IFES ) وبتغطية إعلامية" .واشارت المفوضية الى، أن "عملها بحسب المادة (39) من قانون الانتخابات رقم (9) لسنة 2020 التي نصت على أن "يكون التصويت الخاصّ قبل (48) ساعةً من موعد الاقتراع العامّ وفقًا لبطاقة الناخب البايومترية حصرًا..."، ولذا أنهت دائرة العمليات وتكنولوجيا المعلومات إحدى تشيكلات مفوّضية الانتخابات جدول الانتشار النهائي لناخبي التصويت الخاصّ من القوات الأمنية التي تضمّ: (وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، جهاز مكافحة الارهاب، وزارة داخلية إقليم كردستان، وزارة البشمركة) الذين سيصوّتون لصالح دوائرهم الانتخابية باستخدام البطاقة البايومترية البالغ عددهم ( 1.075.727) ناخبًا موزّعين على مراكز الاقتراع البالغ عددها (595) مركزًا، ومحطّات الاقتراع البالغ عددها ( 2.584) محطةً، فضلًا عن تقديم دائرة العمليات المذكورة آنفًا جدول انتشار النازحين والمهجّرين النهائي البالغ عددهم (120.126) ناخبًا نازحًا موزّعين على مراكز الاقتراع الخاصّة بهم البالغ عددها (86) مركزًا، بواقع (296) محطّة اقتراع، إذ يحقّ للنازح التصويت في المكان الذي يقيم فيه لصالح دائرته الأصلية التي نزح منها باستخدام البطاقة البايومترية حصرًا في انتخاب مجلس النوّاب العراقي في الثامن من شهر تشرين الأوّل من العامّ الحالي".

وتابعت أنه "وفي إطار الدعم المؤسساتي للعملية الانتخابية، التقى رئيس مجلس المفوضين جليل عدنان خلف، وزير التعليم العالي والبحث العلمي في 8/7/ 2021؛ لمناقشة الآلية التي تتبناها المفوضية لتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (174) لسنة 2021 والتي تتضمن الاستعانة بأساتذة الجامعات، حيث جرى الاتفاق على إسناد مهام الإشراف في يوم الاقتراع لأكاديميين من بين أكثر من ثمانية آلاف تدريسي يتم توزيعهم على ستة عشر مركزًا انتخابيًا على أن يكون هناك العدد الكافي من الاحتياط، وفتح مراكز للتدريب في كل جامعة بالتنسيق مع المكاتب الانتخابية في المحافظات".