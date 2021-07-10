زلزال يضرب شمال شرقي ايران

ووقع الزلزال في ناحية هزار مسجد الواقعة في قضاء كلات بمحافظة خراسان الرضوية بشمال شرق ايران عند الساعة السابعة و 24 دقيقة.

وقال حاكم مدينة كلات مهدي ناصري، في تصريح صحفي إن مركز الزلزال بعمق 12 كيلومترا عن سطح الارض وعلى مسافة 19 كيلومترا من قرية حسن آباد لائين نو في ناحية هزار مسجد.



ولفت الى ان اي أنباء لم ترد لحد الآن عن وقوع خسائر احتمالية جراء الزلزال.