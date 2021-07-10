انت الان تتابع خبر زلزال يضرب شمال شرقي ايران والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - ضرب زلزال بقوة 3.1 درجة على مقياس ريشتر محافظة خراسان الرضوية شمال شرقي إيران مساء اليوم السبت.
ووقع الزلزال في ناحية هزار مسجد الواقعة في قضاء كلات بمحافظة خراسان الرضوية بشمال شرق ايران عند الساعة السابعة و 24 دقيقة.
وقال حاكم مدينة كلات مهدي ناصري، في تصريح صحفي إن مركز الزلزال بعمق 12 كيلومترا عن سطح الارض وعلى مسافة 19 كيلومترا من قرية حسن آباد لائين نو في ناحية هزار مسجد.
ولفت الى ان اي أنباء لم ترد لحد الآن عن وقوع خسائر احتمالية جراء الزلزال.
وقال حاكم مدينة كلات مهدي ناصري، في تصريح صحفي إن مركز الزلزال بعمق 12 كيلومترا عن سطح الارض وعلى مسافة 19 كيلومترا من قرية حسن آباد لائين نو في ناحية هزار مسجد.
ولفت الى ان اي أنباء لم ترد لحد الآن عن وقوع خسائر احتمالية جراء الزلزال.