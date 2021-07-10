حديث حكومي عن إدخال الطاقة الشمسية في إنتاج الكهرباء قريباً

بغداد - ياسين صفوان - قال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، السبت، إنه الحكومة تعمل على إدخال الطاقة الشمسية في إنتاج الكهرباء قريباً.



وأكد الكاظمي خلال زيارته وزارة الكهرباء، "اعتمدنا سياسة تعدد مصادر تصدير الكهرباء للعراق والبحث عن طرق عديدة لانتاج الطاقة الكهربائية لاتعتمد فقط على الغاز".

وأضاف "نعمل على ادخال الطاقة الشمسية في انتاج الكهرباء بالمستقبل القريب"، مشدداً بالقول "لدينا مشكلة في قطاع توزيع ونقل الطاقة الكهربائية، مجلس النواب استقطع اموالا كانت مخصصة للكهرباء في الموازنة، ونتمنى ان لا يتحول قطاع الكهرباء الى ساحة للصراع السياسي والانتخابي".

وتابع "نعمل على الانتهاء من الربط الكهربائي مع دول الخليج والأردن ولدينا ربط مع إيران ونفكر بالربط مع الكويت وتركيا".