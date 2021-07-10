رسميا.. المرجع السيستاني يعلن موعد عيد الاضحى المبارك

بغداد - ياسين صفوان - حدد المرجع الديني الأعلى، السيد علي السيستاني، اليوم السبت، موعد عيد الأضحى المبارك.

وقال مكتبُ سماحة السيد السيستاني في النجف الأشرف، في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "يوم غدٍ الأحد هو المُتمم لشهر ذي القعدة الحرام، و يوم الإثنين الموافق (١٢/ ٧ /٢٠٢١ م ) هو الأول من شهر ذي الحجة الحرام لعام ١٤٤٢ للهجرة".



وبهذا يصادف عيد الاضحى، يوم الاربعاء الموافق ٢١ تموز، العاشر من ذي الحجة الحرام.

