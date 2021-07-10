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ريال مدريد يختار لوناً جديداً لقمصانه البديلة

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-07-10 | 18:58

ريال مدريد يختار لوناً جديداً لقمصانه البديلة

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استقر ريال مدريد على لون قميصه البديل في الموسم الجديد، بعد الإعلان عن قميصه الأساسي قبل أسابيع قليلة.
وارتدى ريال مدريد قميصًا احتياطيًا الموسم الماضي، يحمل اللون الأسود، وهو ما يرغب الميرنجي في تغييره خلال الموسم الجديد.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن القميص البديل لريال مدريد في الموسم الجديد سيكون باللون الأزرق الداكن.


وأضاف التقرير، أن ريال مدريد سيعلن عن قيمصه البديل بشكل رسمي خلال الأسبوع المقبل، بعدما أعلن في وقتٍ سابق عن القميص الأساسي.

يذكر أن ريال مدريد سيلعب الموسم المقبل مع جهاز فني جديد، يقوده الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وعمل أنشيلوتي مدربًا لريال مدريد من قبل، وتحديدًا في الفترة من 2013 وحتى 2015، وقاد الفريق لتحقيق (العاشرة).

وتولى أنشيلوتي مهمة تدريب ريال مدريد بعد رحيل زين الدين زيدان عن منصبه عقب الموسم الماضي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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