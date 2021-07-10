ريال مدريد يختار لوناً جديداً لقمصانه البديلة

وارتدى ريال مدريد قميصًا احتياطيًا الموسم الماضي، يحمل اللون الأسود، وهو ما يرغب الميرنجي في تغييره خلال الموسم الجديد.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن القميص البديل لريال مدريد في الموسم الجديد سيكون باللون الأزرق الداكن.



وأضاف التقرير، أن ريال مدريد سيعلن عن قيمصه البديل بشكل رسمي خلال الأسبوع المقبل، بعدما أعلن في وقتٍ سابق عن القميص الأساسي.

يذكر أن ريال مدريد سيلعب الموسم المقبل مع جهاز فني جديد، يقوده الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وعمل أنشيلوتي مدربًا لريال مدريد من قبل، وتحديدًا في الفترة من 2013 وحتى 2015، وقاد الفريق لتحقيق دوري أبطال أوروبا (العاشرة).

وتولى أنشيلوتي مهمة تدريب ريال مدريد بعد رحيل زين الدين زيدان عن منصبه عقب الموسم الماضي.

