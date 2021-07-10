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ملف الانتخابات وتحرير الموصل في نشرة السومرية

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بغداد - ياسين صفوان - = في ذكرى تحرير الموصل.. الكاظمي يشدد على عدم تكرار أخطاء الماضي،، ويتعهد بتجفيف منابع الارهاب.
= قوات الامن تقتل الارهابي ابو قيصر في كركوك.. وتطيح بثلاثة داعشيين في الانبار.

= عقوبات صارمة ضد مخالفي شروط الدعاية الانتخابية،، وتحذيرات من استخدام دور العبادة في حملات المرشحين.

= بعد تلقيه تهديدات.. اختفاء الناشط علي المكدام في بغداد.. والداخلية تؤكد متابعة القضية.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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