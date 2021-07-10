ملف الانتخابات وتحرير الموصل في نشرة السومرية

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بغداد - ياسين صفوان - = في ذكرى تحرير الموصل.. الكاظمي يشدد على عدم تكرار أخطاء الماضي،، ويتعهد بتجفيف منابع الارهاب.