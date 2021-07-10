انت الان تتابع خبر ملف الانتخابات وتحرير الموصل في نشرة السومرية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = في ذكرى تحرير الموصل.. الكاظمي يشدد على عدم تكرار أخطاء الماضي،، ويتعهد بتجفيف منابع الارهاب.
= قوات الامن تقتل الارهابي ابو قيصر في كركوك.. وتطيح بثلاثة داعشيين في الانبار.
= بعد تلقيه تهديدات.. اختفاء الناشط علي المكدام في بغداد.. والداخلية تؤكد متابعة القضية.
= عقوبات صارمة ضد مخالفي شروط الدعاية الانتخابية،، وتحذيرات من استخدام دور العبادة في حملات المرشحين.
= بعد تلقيه تهديدات.. اختفاء الناشط علي المكدام في بغداد.. والداخلية تؤكد متابعة القضية.