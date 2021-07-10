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المشتركة تبين حقيقة حجز منتسبين وضباط في كركوك

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بغداد - ياسين صفوان - أوضحت قيادة المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك، اليوم السبت، حقيقة حجز منتسبين وضباط في المحافظة.
وقالت القيادة في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن "الإجازات العسكرية لجميع المنتسبين والضباط الذين يعملون تحت راية قيادة المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك قد يتمتعون باجازاتهم الدورية".

وأضافت، أنه "لا صحة للأخبار التي تروجّها المواقع الصفراء بوجود حجز للمنتسبين والضباط وتحديدا الابطال في الشرطة الاتحادية".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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