المشتركة تبين حقيقة حجز منتسبين وضباط في كركوك

وقالت القيادة في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن "الإجازات العسكرية لجميع المنتسبين والضباط الذين يعملون تحت راية قيادة المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك قد يتمتعون باجازاتهم الدورية".

وأضافت، أنه "لا صحة للأخبار التي تروجّها المواقع الصفراء بوجود حجز للمنتسبين والضباط وتحديدا الابطال في الشرطة الاتحادية".

