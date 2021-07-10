القبض على 5 متهمين بتجارة وتعاطي المخدرات في ميسان والبصرة

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم السبت، القبض على خمسة متهمين في محافظتي ميسان والبصرة.

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "مفارزها تمكنت من إلقاء القبض على خمسة متهمين بحوزتهم مواد مخدرة، حيث تم القبض على (3) متهمين في محافظة ميسان بحوزتهم مادة الكريستال المخدرة، إضافة إلى أدوات التعاطي، وأسلحة نارية غير مرخصة".



واشارت الى انه "تم القبض على (2) متهمين في محافظة البصرة بحوزتهما مادة الكريستال المخدرة، إضافة إلى أدوات التعاطي المتنوعة، ليتم إحالتهما إلى القضاء وفق أحكام المادة القانونية (28) مخدرات".

