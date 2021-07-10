الموت يفجع فنانة عربية

بغداد - ياسين صفوان - فجعت الفنانة هند البحرينية، بوفاة والدتها، صباح اليوم السبت، حيث أعلنت الخبر في منشور دونته عبر حسابها على "انستغرام"، وسط حالة من الحزن.

وشاركت هند البحرينية، صورة سوداء تعبيراً عن الفاجعة وكتبت عليها: "إنا لله وإنا إليه راجعون (يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي) البقاء لله".

وتركت هند البحرينية، تعليقاً على الصورة تقول: "انتقلت إلى رحمة الله والدتي"، بينما تفاعل معها عدد من نجوم الفن يواسونها في مصابها، طالبين لها الرحمة والمغفرة، بينهم أميرة محمد، ومحمد الصيرفي، إضافة إلى تفاعل المتابعين ومواساتها بكلمات الدعم والمساندة.

ولم تغفل هند البحرينية، ترك دعوات يتم ترديدها للمتوفى، حيث تمنت لوالدتها أن يكون قبرها روضة من رياض الجنة وأن يملؤه الله بالرضا عنها وييسر حسابها ويسكنها الفردوس الأعلى.