بعد سيطرة طالبان على نقاط حدودية.. إيران: حدودنا مع أفغانستان آمنة

بغداد - ياسين صفوان - أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن الوضع على طول الحدود بين إيران وأفغانستان هادئ وآمن، وذلك بعد ورود تقارير عن سيطرة مسلحي طالبان على معبرين حدوديين بين البلدين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، إن "حدود الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في ظل جهود حرس الحدود الغيارى لبلدنا، يسودها الهدوء والأمن، ولا يوجد انعدام للأمن على حدود البلاد مع أفغانستان".

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية أنه "بسبب الاشتباكات التي وقعت في جمارك إسلام قلعة وأبو نصر فراهي داخل أفغانستان، دخل عدد من الموظفين الأفغان إلى داخل الاراضي الإيرانية".

وأكد خطيب زاده أن إيران ستتخذ الإجراءات اللازمة وفقا للقوانين والمقررات، ووفقا لاتفاقيات الحدود مع أفغانستان، وفي إطار علاقات حسن الجوار.

هذا وقد أعلنت حركة "طالبان"، الخميس الماضي، أنها سيطرت على نقاط حدودية أفغانية مع وإيران.