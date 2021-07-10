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القبض على احد تجار المخدرات في الانبار

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم السبت، القبض على احد تجار المخدرات في محافظة الانبار.

المديرية قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، انه ووفق معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الانبار تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة والفوج الاول لواء المشاة ٣٩ وبالتعاون مع قسم مخدرات الانبار من القاء القبض على احد تجار المخدرات في منطقة البو عساف بالانبار".

 

واضاف البيان، انه "من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٢٨ مخدرات وتم تسليمه الى جهة الطلب وفق السياقات الرسمية".


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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