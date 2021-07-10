عمليات بغداد تعلن نجاح الخطة الامنية الخاصة بزيارة الامام محمد الجواد

وقال قائد العمليات اللواء الركن أحمد سليم في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "الخطة الامنية التي أعدتها قيادة عمليات بغداد والخاصة بذكرى استشهاد الإمام محمد الجواد (عليه السلام)، حققت نجاحا ملحوظا، ويأتي هذا النجاح للجهد الكبير الذي بذلته قطعات القيادة المنتشرة على طول الطرق المؤدية لمدينة الكاظمية المقدسة لتوفير الحماية الكاملة لمواكب الخدمة وجموع الزائرين".وأضاف سليم، ان "الخطة تميزت بانسيابية عالية في الطرق، ولم يتم قطع الكثير منها باستثناء القريبة والمؤدية إلى المرقد الشريف مما سهل عملية الذهاب والعودة للزائرين".

وتابع، "بهذه المناسبة نتقدم بالشكر والتقدير للقوات الأمنية المنفذة للخطة، وللمواطنين وأصحاب المواكب، والزائرين لتعاونهم مع القوات الأمنية والتزامهم بالوصايا والتعليمات الخاصة بالزيارة، كما نخص بالشكر جميع الوزارات والدوائر الساندة، والمؤسسات الإعلامية والقنوات الفضائية".

