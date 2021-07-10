فنانة عراقية تعلن إصابتها بفيروس كورونا

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت الفنانة العراقية آشتي حديد عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد" كوفيد 19"، وطالبت من خالطها بإجراء تحليل؛ خوفاً من انتقال المرض.

ونشرت "حديد" عبر خاصية "استوري" في "انستغرام" صورةً وكتبت عليها: "أيّ أحد ملامسني أو مخالطني هالفترة يروح يسوي تحليل إني مصابة بكورونا".

وتفاعل عدد كبير من المتابعين معها، فقال أحدهم: "دعواتكم للفنانة اشتي حديد، يا رب الصحة والعافية، وتقومين بالسلامة"، وقال آخر: "يارب يعطيكي العافية فنانتنا الجميلة "،

وأضاف ثالث: "سلامتك يارب ما تشوفي شر".