ارتفاع اسعار الدولار في الاسواق المحلية العراقية

وسجلت بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد 147.300 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، بعدما سجلت يوم الخميس الماضي 147.200 دينار عراقي .

وارتفعت اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد الى 147.750 دينارا عراقيا، بينما بلغت اسعار الشراء 146750 دينارا لكل 100 دولار امريكي.

