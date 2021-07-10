انت الان تتابع خبر ارتفاع اسعار الدولار في الاسواق المحلية العراقية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - ارتفعت أسعار صرف الدولار، اليوم السبت، مقابل الدينار العراقي في البورصة الرئيسية في العاصمة بغداد ومحال الصيرفة.
وسجلت بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد 147.300 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، بعدما سجلت يوم الخميس الماضي 147.200 دينار عراقي .
وارتفعت اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد الى 147.750 دينارا عراقيا، بينما بلغت اسعار الشراء 146750 دينارا لكل 100 دولار امريكي.
وارتفعت اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد الى 147.750 دينارا عراقيا، بينما بلغت اسعار الشراء 146750 دينارا لكل 100 دولار امريكي.