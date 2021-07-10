انت الان تتابع خبر امريكية شابة تلد 4 توائم في أربع سنوات! والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت صحيفة صن أن كاتي كلودفيلتر (32 سنة) لا تكاد تصدق أنها أصبحت أماً لأربعة أطفال في أقل من 4 سنوات.

وتشارك كاتي بانتظام تحديثات وتفاصيل حياتها العائلية المحمومة على حسابها على تيك توك الذي يحظى بأكثر من 39 ألف متابع، وأكثر من مليون إعجاب.



وتوضح أنها تزوجت بزوجها جريج في عام 2016 وأصبحت حاملًا على الفور تقريباً، ورحبت بأول توأم لها في عام 2018 بعمر 28 عاماً.

لكنها لم تكن تعلم أنها ستكون أماً لأربعة أطفال عندما حملت مرة أخرى بعد عام ونصف فقط.

وذكرت في حديثها على تيك توك أنها بذلت مجهوداً كبيراً لاقناع زوجها بالإنجاب بمجرد الزواج، وبعد أن وافق أنجبا توأمين ذكرين.

وبعدها شعرت كاتي بحنينها لإنجاب فتاة، فحاولت مرة أخرى مع زوجها الذي رفض في البداية حتى لا يؤثر ذلك على رعاية توأميهما، ولكنه وافق في النهاية تحت ضغط إلحاحها، وحتى لا يغضبها.



واستعانت كاتي في ضغطها على زوجها بآراء الأطباء الذين أكدوا أنه من المرجح أنها لن تلد توأماً مرة أخرى، ولكنها خيبت ظنهم ومعتقداتهم وتوقعاتهم وأنجبت توأماً مرة أخرى.

وعلى الرغم من انشغالها الدائم بأطفالها الأربعة، إلا أن كاتي تؤكد أنها تنام تسع ساعات يومياً، وتحب دورها في الحياة كأم، منوهة بأنها مرهقة ولكن فرحة الأمومة تستحق التعب وتدوم مدى الحياة.