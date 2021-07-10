الكشف عن موعد إطلاق خاصية فتح حساب واتساب على أكثر من جهاز‎

بغداد - ياسين صفوان - كشفت تسريبات مثيرة عن موعد إطلاق واتساب لميزة منتظرة منذ فترة طويلة، ويسعى كل عملاء الشركة للحصول عليها، وهي إمكانية فتح حساب واتساب على أكثر من جهاز في آن واحد.

وتعتبر ميزة فتح حساب واتساب على جهازين أو أكثر في نفس الوقت، هي أكثر الميزات المطلوبة لدى مستخدمي واتساب، والآن كشفت المصادر عن آلية هذه الميزة وموعد طرحها رسميًا في التطبيق.

ووفقًا لصحيفة ”ذا هيندو بيزنس لاين“، ستصل ميزة فتح حساب واتساب على جهازين أو أكثر في آن واحد في الإصدار التجريبي من تطبيق واتساب قريبًا جدًا، وبالتحديد مع إطلاق الإصدار التجريبي من واتساب خلال شهر أو اثنين على الأكثر، ما سيسمح للمستخدم بفتح حساب واتساب على أكثر من جهاز في وقت واحد كما في العديد من التطبيقات الأخرى المنافسة.

وبحسب موقع التسريبات الشهير “WABetaInfo”، ستسمح الميزة الجديدة للمستخدمين بفتح نفس الحساب على ما يصل إلى 4 أجهزة في نفس الوقت، وذلك بعد أن قال مارك زوكربيرغ المدير التنفيذي لفيسبوك الشركة الأم لواتساب، إن ”مزامنة جميع الرسائل والمحتوى بين الأجهزة كان بمثابة تحد كبير“.

وتهدف الخاصية الجديدة السماح للمستخدم بتبديل متابعته للتطبيق من جهاز إلى آخر حسب رغباته وتحركاته، بحيث يمكنه استخدام الهاتف الذكي في المواصلات العامة، وأجهزة الكمبيوتر في المكتب، ثم اللابتوب على أريكة المنزل أو الفراش، ومع ذلك تشير التسريبات إلى أن الخاصية الجديدة لن تسمح بفتح حساب واتساب على هاتفين ذكيين في نفس الوقت.

يذكر أن موقع ”WABetaInfo“ قد كشف مؤخرا عن خاصية أخرى مثيرة، وهي منح المستخدم القدرة على التحكم في مقدار الضغط الذي يطبقه التطبيق على الصور ومقاطع الفيديو المرسلة.

وأوضح الموقع أن الميزة قيد التطوير حاليًا لتطبيق أندرويد، ومن المفترض أن تتضمن عند إطلاقها 3 خيارات لجودة إرسال الصور والفيديو، مؤكدا أن الخيارات ستكون ”تلقائي“ والذي يكشف من خلالها التطبيق عن أفضل خوارزمية ضغط لمقاطع الفيديو والصور، و“أفضل جودة“، والتي يرسل التطبيق من خلالها الفيديو والصور باستخدام أعلى جودة متاحة، و ”موفر البيانات“، والتي تساعد ضغط الفيديو والصور بأكبر قدر ممكن قبل إرسالها.