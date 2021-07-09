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النجف سجل هدف الفوز في الدقيقة 85 من اللقاء عبر اللاعب طاهر حميد.

وسجل النجف هدفه الأول عن طريق اللاعب ستيفن بافور في الدقيقة 47، ليعادل بغداد النتيجة في الدقيقة 84 عبر اللاعب رضا فاضل.

حقق نادي النجف، الجمعة، الفوز على فريق امانة بغداد ضمن مباريات الجولة السادسة والثلاثين لدوري الكرة الممتاز.

انت الان تتابع خبر النجف يهزم بغداد في ممتاز الكرة والان مع التفاصيل

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية