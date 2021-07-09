انت الان تتابع خبر النجف يهزم بغداد في ممتاز الكرة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-07-09 | 22:34
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حقق نادي النجف، الجمعة، الفوز على فريق امانة بغداد ضمن مباريات الجولة السادسة والثلاثين لدوري الكرة الممتاز.
وسجل النجف هدفه الأول عن طريق اللاعب ستيفن بافور في الدقيقة 47، ليعادل بغداد النتيجة في الدقيقة 84 عبر اللاعب رضا فاضل.
النجف سجل هدف الفوز في الدقيقة 85 من اللقاء عبر اللاعب طاهر حميد.
النجف سجل هدف الفوز في الدقيقة 85 من اللقاء عبر اللاعب طاهر حميد.
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