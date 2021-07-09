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النجف يهزم بغداد في ممتاز الكرة

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-07-09 | 22:34

النجف يهزم بغداد في ممتاز الكرة

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حقق نادي النجف، الجمعة، الفوز على فريق امانة بغداد ضمن مباريات الجولة السادسة والثلاثين لدوري الكرة الممتاز.
وسجل النجف هدفه الأول عن طريق اللاعب ستيفن بافور في الدقيقة 47، ليعادل بغداد النتيجة في الدقيقة 84 عبر اللاعب رضا فاضل.

النجف سجل هدف الفوز في الدقيقة 85 من اللقاء عبر اللاعب طاهر حميد.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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