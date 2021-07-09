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دولة عربية تسجل أعلى حصيلة وفيات بكورونا منذ بدء الجائحة

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم الجمعة، تسجيل 189 وفاة جديدة بفيروس المستجد، في أعلى حصيلة وفيات يومية منذ بدء الجائحة.
ورصدت السلطات الصحية 8506 إصابة جديدة بالفيروس في الـ24 ساعة الأخيرة، بعد إجراء 24406 تحليلا مخبريا.

ويترفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 16050، والإصابات إلى 481735.

يذكر أنه تم تسجيل أول إصابة في تونس بفيروس كورونا يوم 2 مارس الماضي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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