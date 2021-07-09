بقضايا المخدرات والقتل.. الشرطة الاتحادية تقبض على عدد من المتهمين

وقالت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "ضمن الجهود الأمنية المستمرة لقطعات الشرطة الاتحادية في ملاحقة الخارجين عن القانون من تجار ومتعاطي المواد المخدرة، استطاعت مفارز الشرطة الاتحادية ضمن قاطع مسؤولية اللواء الثاني الفرقة الأولى شرطة اتحادية،من إلقاء القبض على متهم صادر بحقه أمر قبض وفق المادة ٣٢"مخدرات" في منطقة البلديات شرقي بغداد".واضافت ان "قوة من اللواء الخامس الفرقة الثانية شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات الفوج الثالث للواء تمكنت من إلقاء القبض على احد المطلوبين وفق المادة ٤٠٥"قتل"في منطقة الحرية غرب بغداد".

واشارت القيادة الى ان "قوة من الفوج الاول الفرقة الأولى شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات الفوج الثاني على أثر عملية رصد وتحري في منطقة بسماية جنوب شرق بغداد تمكنت من إلقاء القبض على متهم صادر بحقه أمر قبض وفق المادة ٤٥٦"نصب واحتيال".



وبينت القيادة انه "تم إحالتهم اصولياً الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقهم".