إحباط محاولة دكة عشائرية في بغداد

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت قيادة العاصمة بغداد، اليوم الجمعة، إحباط محاولة دكة عشائرية في منطقة رحمانية الجعيفر.

وقالت القيادة في بيان، ورد لـ الخليج 365، إنه "بعملية استباقية، تمكن فوج طوارئ بغداد الاول من إحباط دگة عشائرية قبل وقوعها في منطقة رحمانية الجعيفر، وألقت القبض على شخص بحوزته بندقية كلاشنكوف مع مخزن عتاد وزجته في السجن واحالته للقضاء لينال جزاءه العادل حيث كان ينوي مهاجمة احد دور المواطنين في المنطقة".



وأهابت القيادة، بالمواطنين بالاخبار الفوري عن اي حالة مماثلة.

