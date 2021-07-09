انت الان تتابع خبر مجلس الأمن يوافق بالإجماع على قرار مهم يخص سوريا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع، اليوم الجمعة، على القرار 2585 الخاص بتوصيل المساعدات إلى سوريا.
ويمدد مجلس الأمن الدولي بذلك عملية توصيل المساعدات إلى سوريا عبر معبر باب الهوى التركي لمدة 12 شهرا، حيث ينص القرار على تسليم المساعدات عبر المعبر لـ6 أشهر قابلة للتجديد.
وقال المندوب الروسي لدى مجلس الأمن، فاسيلي نيبينزيا، إن تجديد آلية دخول المساعدات لسوريا كان عبر قرار مشترك روسي أمريكي.
وقال المندوب الروسي لدى مجلس الأمن، فاسيلي نيبينزيا، إن تجديد آلية دخول المساعدات لسوريا كان عبر قرار مشترك روسي أمريكي.