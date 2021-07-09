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جدل السفراء والحوار الاستراتيجي في نشرة السومرية

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بغداد - ياسين صفوان - = وفاة ضابط رفيع واطفاله حرقا داخل شقتهم في بغداد.. والتحقيقات تكشف معلومات صادمة تتعلق بالحادثة.
= متظاهرون غاضبون يغلقون محطة الخيرات في كربلاء،، ودعوات لتأمين أبراج الكهرباء قبل الشروع بالربط مع الأردن.

= البنتاغون تعد الهجمات على مقاتليها في العراق تهديدا خطيرا،، وواشطن وبغداد تؤكدان أهمية مواصلة الحوار الاستراتيجي.


= رفض سياسي واسع لقائمة السفراء الجدد.. وخارجية البرلمان تقول.. العراق ليس بحاجتهم.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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