انت الان تتابع خبر جدل السفراء والحوار الاستراتيجي في نشرة السومرية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = وفاة ضابط رفيع واطفاله حرقا داخل شقتهم في بغداد.. والتحقيقات تكشف معلومات صادمة تتعلق بالحادثة.
= متظاهرون غاضبون يغلقون محطة الخيرات في كربلاء،، ودعوات لتأمين أبراج الكهرباء قبل الشروع بالربط مع الأردن.
= البنتاغون تعد الهجمات على مقاتليها في العراق تهديدا خطيرا،، وواشطن وبغداد تؤكدان أهمية مواصلة الحوار الاستراتيجي.
= رفض سياسي واسع لقائمة السفراء الجدد.. وخارجية البرلمان تقول.. العراق ليس بحاجتهم.
= البنتاغون تعد الهجمات على مقاتليها في العراق تهديدا خطيرا،، وواشطن وبغداد تؤكدان أهمية مواصلة الحوار الاستراتيجي.
= رفض سياسي واسع لقائمة السفراء الجدد.. وخارجية البرلمان تقول.. العراق ليس بحاجتهم.