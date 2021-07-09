جدل السفراء والحوار الاستراتيجي في نشرة السومرية

= متظاهرون غاضبون يغلقون محطة الخيرات في كربلاء،، ودعوات لتأمين أبراج الكهرباء قبل الشروع بالربط مع الأردن.

= البنتاغون تعد الهجمات على مقاتليها في العراق تهديدا خطيرا،، وواشطن وبغداد تؤكدان أهمية مواصلة الحوار الاستراتيجي.



= رفض سياسي واسع لقائمة السفراء الجدد.. وخارجية البرلمان تقول.. العراق ليس بحاجتهم.