كورونا في العراق.. انخفاض بالاصابات وارتفاع بالوفيات

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة،، تسجيل اصابات منخفضة بفيروس كورونا في العراق خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وبحسب الموقف الوبائي الصادر عن الوزارة والذي تلقت الخليج 365 نسخة منه، فقد "سجل العراق 8636 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية".

ولفتت الوزارة الى ان "عدد الوفيات بلغ 32 حالة، في حين تماثل 6508 للشفاء".

واكدت ان "عدد الملقحين خلال يوم واحد بلغ 31271 شخصا".