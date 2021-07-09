صحة النجف تعلن موقفها الوبائي

وقالت الدائرة في بيان ورد للسومرية نيوز، إنه "تم إجراء 1599 فحصاً مختبرياً لحالات مشتبه بها بطريقة PCR، وتبين إصابة 472 شخصاً، وقابل ذلك تسجيل 428 حالات شفاء، فيما توفي 4 أشخاص خلال المدة المذكورة".

وأضاف، أن "من بين الاصابات (5) اصابات من منتسبي دائرة صحة النجف".

وتابع، "وبهذا يصبح المجموع التراكمي للحالات المسجلة في محافظة النجف، كما يلي:

مجموع الاصابات الكلي : 70720

مجموع حالات الشفاء : 62259

مجموع الوفيات : 559

مجموع الحالات تحت العلاج : 7902

مجموع الاصابات بين المنتسبين منذ بداية الجائحة : 4440