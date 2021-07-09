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المانيا تعلن اسبانيا باكملها منطقة خطرة

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الجمعة، إسبانيا بأكملها، بما في ذلك جزر الكناري، منطقة معرضة لخطر الإصابة بفيروس .
ويعني ذلك أن السياح والألمان العائدين من تلك الأراضي الإسبانية يحتاجون إلى تقديم اختبار سلبي لفيروس كورونا، لتجنب الحجر الصحي في الأراضي الألمانية.

وتضاعف معدل الإصابة بكورونا في إسبانيا بأكثر من الضعف خلال الأسبوع الماضي، حيث انتشرت طفرة "دلتا" من خلال البالغين الأصغر سنا غير الملقحين.


وكانت ألمانيا حددت سابقا عددا قليلا فقط من المناطق الإسبانية كمناطق خطر.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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