انت الان تتابع خبر هيأة المنافذ الحدودية: ضبط حاويتين تحتويان على دراجات نارية معدة للتهريب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الجمعة، ضبط حاويتين تحتويان على دراجات نارية معدة للتهريب في منفذ ميناء أم قصر الشمالي. وذكرت الهيأة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "منفذ ميناء أم قصر الشمالي تمكن من ضبط حاويتين بداخلهما (دراجات نارية مستعملة) مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد". وتابعت "شكلت لجنة من الدوائر العاملة واحيلت إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".

