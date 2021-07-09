انت الان تتابع خبر حقوق الانسان تدعو لاعتماد امتحان الجامعات الكترونيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - دعت مفوضية حقوق الانسان في العراق، اليوم الجمعة، الى اعتماد الامتحان الالكتروني في الجامعات.