انت الان تتابع خبر برشلونة في مأزق لتجديد عقد ميسي.. بقاؤه شبه مستحيل والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-07-09 | 08:58
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على الرغم من الضبابية التي تحيط بمستقبل نحم الكرة الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد انتهاء عقده مع نادي برشلونة الإسباني في 30 يونيو / حزيران الماضي، خرج رئيس رابطة "لا ليغا" خافيير تيباس، بتصريحات تزيد المشهد غموضا.
والآن، لا يوجد أي شيء يربط ميسي رسميا بالنادي الكتالوني، واستخدام صورته في متاجر البارسا قد يعرض النادي لمساءلة قانونية.
ويحاول رئيس برشلونة خوان لابورتا، الوصول لطريقة من أجل تجديد عقد ميسي وتسجيله في قائمة الموسم الجديد، لكن قوانين الليغا تعيقه حتى الآن، ويتعين على النادي الاستغناء عن بعض اللاعبين لدخول لاعبين جدد.
وعلق خافيير تيباس على إمكانية رؤية ميسي بقميص برشلونة عند بدء بطولة الدوري الإسباني في 15 أغسطس/آب المقبل، في تصريحات لبرنامج "خوجونيس"، قائلا: "لا أعلم.. هذه هي القواعد، ويجب تطبيقها بداية من نادي ألكوركون وصولا إلى برشلونة".
وأضاف: "عليهم حل مسألة حد الرواتب، وتجديد العقود وضم اللاعبين وفقا لقاعدة (مقابل أربعة)، أي يتعين عليهم إنفاق يورو واحد مقابل توفير أربعة يورو"، حسب ما ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية.
وقبل 38 يوما من انطلاق موسم 2021-2022، يرى تيباس صعوبة تسجيل نجم الأرجنتين في صفوف برشلونة، مما يعقد الأمر على مسؤولي النادي الكتالوني.
ويحاول رئيس برشلونة خوان لابورتا، الوصول لطريقة من أجل تجديد عقد ميسي وتسجيله في قائمة الموسم الجديد، لكن قوانين الليغا تعيقه حتى الآن، ويتعين على النادي الاستغناء عن بعض اللاعبين لدخول لاعبين جدد.
وعلق خافيير تيباس على إمكانية رؤية ميسي بقميص برشلونة عند بدء بطولة الدوري الإسباني في 15 أغسطس/آب المقبل، في تصريحات لبرنامج "خوجونيس"، قائلا: "لا أعلم.. هذه هي القواعد، ويجب تطبيقها بداية من نادي ألكوركون وصولا إلى برشلونة".
وأضاف: "عليهم حل مسألة حد الرواتب، وتجديد العقود وضم اللاعبين وفقا لقاعدة (مقابل أربعة)، أي يتعين عليهم إنفاق يورو واحد مقابل توفير أربعة يورو"، حسب ما ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية.
وقبل 38 يوما من انطلاق موسم 2021-2022، يرى تيباس صعوبة تسجيل نجم الأرجنتين في صفوف برشلونة، مما يعقد الأمر على مسؤولي النادي الكتالوني.
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