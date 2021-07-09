المالية النيابية تكشف عن توصية بشأن البضائع المستوردة بالدولار

وقال رئيس اللجنة هيثم الجبوري في تصريح للوكالة الرسمية تابعته الخليج 365، إن "اللجنة ليس لديها بيانات عن حجم الاستيراد الذي تقوم به وزارة التجارة أو وزارة التخطيط، لكن البنك المركزي مسؤول عن تلك المعاملات التي تقدم له".وأكد الجبوري أن "اللجنة طالبت أن يكون هناك ربط جمركي وضريبي ألكتروني مع البنك المركزي لكي يتم التأكد بأن البضاعة التي تعطى من أجلها الدولارات ستدخل بضاعة فعلية عبر المنافذ مقابلها"، مشيراً الى أن "مزاد العملة هو عبارة عن عرض وطلب وحتى الآن السعر مناسب والمصارف في الحوالات لم تحقق ربحاً كبيراً بل أن قسماً منها يتعرض للخسارة إذا تم أخذ الموازنة التشغيلية التي تقوم بها".

وأوضح الجبوري أن" اللجنة المالية استضافت وزير المالية ومحافظ البنك المركزي للوقوف على الإجراءات النقدية والمالية التي قامت بها الحكومة لمعالجة التداعيات التي على ضوئها تمت الموافقة على تغيير سعر صرف الدولار".

