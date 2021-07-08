بالجدول.. المناطق التي سجلت أكثر إصابات بكورونا في الكرخ

وقال الحجامي في بيان، إن "نصف الاصابات المسجلة بمرض فايروس كورونا المستجد في جانب الكرخ من بغداد تتركز في ثمان مناطق هي الدورة و المحمودية والحرية وابي غريب والشعلة والكاظمية وحي العامل وحي الجهاد على التوالي".

وأضاف أن "هذه المناطق في الغالب لم تعرف الالتزام بشروط السلامة من المرض منذ بداية تفشيه في العراق".