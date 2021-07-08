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بالجدول.. المناطق التي سجلت أكثر إصابات بكورونا في الكرخ

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بغداد - ياسين صفوان - كشف مدير عام صحة بغداد الكرخ جاسب لطيف الحجامي، الخميس، أن نصف الاصابات المسجلة بفايروس في جانب الكرخ تتركز في 8 مناطق.

وقال الحجامي في بيان، إن "نصف الاصابات المسجلة بمرض فايروس كورونا المستجد في جانب الكرخ من بغداد تتركز في ثمان مناطق هي الدورة و المحمودية والحرية وابي غريب والشعلة والكاظمية وحي العامل وحي الجهاد على التوالي".

 

وأضاف أن "هذه المناطق في الغالب لم تعرف الالتزام بشروط السلامة من المرض منذ بداية تفشيه في العراق".

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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