- 1/2
- 2/2
انت الان تتابع خبر بالجدول.. المناطق التي سجلت أكثر إصابات بكورونا في الكرخ والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - كشف مدير عام صحة بغداد الكرخ جاسب لطيف الحجامي، الخميس، أن نصف الاصابات المسجلة بفايروس كورونا في جانب الكرخ تتركز في 8 مناطق.
وقال الحجامي في بيان، إن "نصف الاصابات المسجلة بمرض فايروس كورونا المستجد في جانب الكرخ من بغداد تتركز في ثمان مناطق هي الدورة و المحمودية والحرية وابي غريب والشعلة والكاظمية وحي العامل وحي الجهاد على التوالي".
وأضاف أن "هذه المناطق في الغالب لم تعرف الالتزام بشروط السلامة من المرض منذ بداية تفشيه في العراق".