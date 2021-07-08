الحلبوسي وتولر يبحثان أهمية مواصلة الحوار الاستراتيجي بين البلدين

بغداد - ياسين صفوان - بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي والسفير الاميركي في بغداد ماثيو تولر أهمية مواصلة الحوار الاستراتيجي بين البلدين.

وقال مكتب الحلبوسي في بيان، إن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي استقبل، اليوم الخميس، السفير الأميركي لدى العراق ماثيو تولر، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية واستمرار تعزيز التعاون الأمني والاقتصادي بين البلدين والعمل المشترك لمواجهة تحديات الإرهاب".



وناقش اللقاء بحسب البيان، "أهمية مواصلة الحوار الاستراتيجي بين البلدين، وصولاً إلى شراكة استراتيجية في مختلف المجالات تخدم المصالح المشتركة، وتُسهم في دعم العراق لتحقيق التنمية والاستقرار".

ولفت البيان الى أن اللقاء "بحث اللقاء مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، فضلاً عن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك".