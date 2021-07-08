العمليات المشتركة تعلن التوصل لنتائج كبيرة بشأن الهجمات الأخيرة

بغداد - ياسين صفوان - أعلن المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، الخميس، عن التوصل لنتائج كبيرة جداً بشأن هجوم أربيل والهجمات الأخرى.

وقال الخفاجي في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن "استهداف قاعدة عين الأسد والمنطقة الخضراء وأربيل خرق أمني وهناك إجراءات مضادة"، موضحاً أن "هناك تحقيقات بشأن الاستهدافات الأخيرة وتم جمع أدلة وهناك جهد أمني كبير".

وأضاف أن "الشاحنة التي استخدمت في الاستهداف الأخير على قاعدة عين الأسد بـ 14 صاروخاً تمت مراقبتها منذ انطلاقها من بغداد عن طريق الكاميرات"، مؤكداً أن "الشاحنة كانت كبيرة ومحملة بأطنان من مادة الطحين والمواد الغذائية وتم تحويرها بهدف إخفاء الصواريخ".

ولفت الخفاجي الى أن "هناك عملاً كبيراً تقوم به الاجهزة الأمنية من خلال تتبع عائدية تلك العجلات"، مشدداً بالقول "وصلنا لنتائج كبيرة جداً بشأن هجوم أربيل والهجمات الأخرى".

وتابع المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة أنه "تم اعتقال كثير من المتسببين بالهجمات والمتورطين معهم".