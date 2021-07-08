اخبار العالم / اخبار العراق

تابعوا في نشرة السومرية.. استهداف المنطقة الخضراء وحصة العراق المائية

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر تابعوا في نشرة السومرية.. استهداف المنطقة الخضراء وحصة العراق المائية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - استهداف المنطقة الخضراء بالكاتيوشا،، والاتحاد الأوروبي يدين استهداف البعثات الدبلوماسية في العراق.
= بعد عام على اغتياله.. صدور مذكرات قبض بحق قتلة هشام الهاشمي،، والقضاء يتهم الاقليم بعدم تسليم المطلوبين والهاربين.

= رئاسة الجمهورية تشدد على ضرورة تأمين حصة العراق المائية،، وتعد ملف المياه مرتكزا للامن القومي.


= تسجيل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا،، والصحة تحث على اخذ اللقاح والالتزام باجراءات الوقاية.
الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا