انت الان تتابع خبر تابعوا في نشرة السومرية.. استهداف المنطقة الخضراء وحصة العراق المائية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - استهداف المنطقة الخضراء بالكاتيوشا،، والاتحاد الأوروبي يدين استهداف البعثات الدبلوماسية في العراق.
= بعد عام على اغتياله.. صدور مذكرات قبض بحق قتلة هشام الهاشمي،، والقضاء يتهم الاقليم بعدم تسليم المطلوبين والهاربين.
= رئاسة الجمهورية تشدد على ضرورة تأمين حصة العراق المائية،، وتعد ملف المياه مرتكزا للامن القومي.
= تسجيل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا،، والصحة تحث على اخذ اللقاح والالتزام باجراءات الوقاية.
= رئاسة الجمهورية تشدد على ضرورة تأمين حصة العراق المائية،، وتعد ملف المياه مرتكزا للامن القومي.
= تسجيل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا،، والصحة تحث على اخذ اللقاح والالتزام باجراءات الوقاية.