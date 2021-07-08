الخارجية: الحكومة شرعت في اتخاذ إجراءات لإيجاد بيئة ملائمة لعمل البعثات

وذكر بيان للوزارة تلقت الخليج 365 نسخة منه ، ان "الجانبين بحثا سُبُل تعزيز العلاقات بين البلدين، والتطوُّرات السياسيّة على الساحتين الإقليميّة، والدوليّة".

وأكّد الوزير ، أنّ "الحُكُومة شرعت في اتخاذ عدد من الإجراءات الأمنيّة والفنّية والتنظيميّة لإيجاد بيئة مُلائِمة لعمل جميع البعثات لدى بغداد، مُشيراً إلى سعي العراق إلى إقامة أفضل العلاقات خدمة لمصالح البلدين".



وأبدى الوزير "استعداد وزارة الخارجيّة لتقديم كلِّ ما من شأنه إنجاحه في مهمّته الدبلوماسيّة، وأن يُساهِم في تعزيز العلاقات الثنائيّة بين البلدين".