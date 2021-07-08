دولة اوروبية تسجل ارتفاعا كبيرا باصابات ووفيات كورونا

وقالت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا انها "سجلت 24818 إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 23962 إصابة في اليوم السابق".

ويتوزع أكبر عدد من الإصابات الجديدة بين العاصمة موسكو 6040 إصابة ومقاطعتها 2581 حالة وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ 1937 حالة.



وارتفعت حصيلة ضحايا مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا خلال اليوم الأخير في روسيا بواقع 734 حالة وفاة مقابل 725 وفاة أمس الأربعاء و737 وفاة الثلاثاء، فيما تماثل 21336 مريضا للشفاء.

وسجلت في البلاد إجمالا منذ بداية الجائحة خمسة ملايين و707452 إصابة مؤكدة بكورونا، منها 140775 حالة وفاة و423422 حالة نشطة وخمسة ملايين و143255 حالة شفاء.

وأجري في روسيا حتى اليوم أكثر من 153.6 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بـ"كوفيد-19"، 408 آلاف منها خلال آخر 24 ساعة.

