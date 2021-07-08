مجلس الوزراء يقرر إقراض شركات وزارة الكهرباء للنهوض بواقع المنظومة الكهربائية

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، الموافقة على إقراض شركات وزارة الكهرباء للنهوض بواقع المنظومة الكهربائية.

وذكرت الأمانة في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "مجلس الوزراء قرر بجلسته الاعتيادية السادسة والعشرين المنعقدة في 6/7/2021، ما يأتي:

إقراض شركات وزارة النفط الرابحة شركات وزارة الكهرباء مبلغ (50000000000) خمسين مليار دينار؛ للنهوض بواقع المنظومة الكهربائية، على أن يُسدد المبلغ بعد سنة واحدة.

