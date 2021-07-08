ارتفاع اسعار الدولار في الاسواق العراقية

بغداد - ياسين صفوان - تنشر الخليج 365، اسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في الاسواق المحلية العراقية ليوم الخميس.

بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد سجلت، صباح اليوم، 147200 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

وكانت بورصة الكفاح المركزية قد سجلت خلال افتتاحها صباح أمس الأربعاء، 147050 ديناراً مقابل كل 100 دولار.

واسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 147500 دينار عراقي، بينما بلغت أسعار الشراء 146500 دينار لكل 100 دولار امريكي.

أما في اقليم كوردستان، فقد شهدت اسعار الدولار ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 147500 دينار لكل 100 دولار امريكي، والشراء بواقع 147000 دينار لكل 100 دولار.