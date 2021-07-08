القبض على رجل وامرأة قاموا بابتزاز فتاة مقابل مبلغ مالي في بغداد

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد/ مكتب مكافحة اجرام الحبيبية تمكنت من القاء القبض على متهمة بالأبتزاز الالكتروني وذلك لقيامها بأبتزاز فتاة وتهديدها بنشر صورها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي وبالاشتراك مع متهم آخر هارب ".وأضاف البيان، ان "المبتزين طلبوا مبلغ مالي قدره (6 الآف دولار امريكي) مقابل عدم النشر".

واشار الى، انه "تم تدوين اقوال المتهمة وتصديقها قضائيا بالأعتراف وإتخاذ الاجراءآت القانونية بحق المتهمة وفق أحكام المادة (٤٥٢) من قانون العقوبات".

