التربية توضح بشأن الامتحانات النهائية والدخول الشامل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة التربية، اليوم الخميس، قرب صدور جدول امتحانات المرحلة المتوسطة، بينما كشفت عن قرب صدور قرار يخص طلبة السادس الاعدادي بالمدارس العراقية خارج البلاد.

وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق السعدون في تصريحات للصحيفة الرسمية تابعتها الخليج 365، إنَّ "الاعلان عن جدول الامتحانات الوزارية لطلبة الثالث المتوسط للعام الدراسي الحالي سيكون قريبا، ليتم تعميمه بين جميع مديريات تربية بغداد والمحافظات".

وكانت اللجنة الدائمة للامتحانات العامة قد اجلت امتحانات مرحلة الثالث المتوسط لمدة اسبوعين بسبب ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير اضافة إلى تذبذب تجهيز التيار الكهربائي.

واكد السعدون "عدم اتخاذ الوزارة حتى الان، اي قرار يخص الدخول الشامل بالامتحانات الوزارية لمرحلة الثالث المتوسط"، منوها بانه "تم تسجيل قاعدة بيانات للطلبة الذين سيشاركون فيها لهذه المرحلة وبلغ عددهم نحو 600 الف طالب وطالبة في عموم محافظات البلاد عدا اقليم كردستان".

وبشأن امتحانات طلبة السادس الاعدادي ضمن المدارس العراقية في الخارج، اوضح انه "تتم حاليا مناقشة الامر مع اللجنة الدائمة للامتحانات"، مبينا انه "في حال الاتفاق على شمولهم بتأجيل الامتحان الوزاري اسوة بأقرانهم داخل البلاد، فسيعلن عن ذلك رسميا".