المنافذ الحدودية تعلن إحصائية المخالفات التي تم ضبطها خلال شهر حزيران

بغداد - ياسين صفوان - كشفت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الخميس، عن مجمل المخالفات المضبوطة خلال شهر حزيران.

وقالت الهيأة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مجمل المخالفات المضبوطة خلال شهر حزيران، بلغت (٣٣٠) مخالفة موزعة مابين تغيير وصف البضاعة وتهريب وتزوير وفرق رسوم وتم إحالة الكيفية للقضاء".

واضاف البيان، ان "هيأة المنافذ الحدودية تؤكد المضي في محاربة آفة الفساد والمفسدين والحفاظ على المال العام وتعظيم الإيرادات الحكومية".