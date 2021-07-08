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تراجع اسعار الذهب بفعل قوة الدولار

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بغداد - ياسين صفوان - تراجعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، متأثرة بقوة الدولار بعد دقائق من الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي سلط الضوء على الضغوط التضخمية وأكد أن عمليات شراء الأصول متدنية هذا العام.
وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.3٪ إلى 1797.46 دولارًا للأونصة اعتبارًا من 03:31 بتوقيت جرينتش.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1798.80 دولارا.

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.1٪ ليحوم بالقرب من أعلى مستوى في ثلاثة أشهر مقابل منافسيه، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.


تراجعت الفضة 0.8٪ إلى 25.92 دولارًا للأوقية، وانخفض البلاديوم 0.7٪ إلى 2832.22 دولارًا ، وانخفض البلاتين 1.2٪ إلى 1072.51 دولارًا.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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