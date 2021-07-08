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التحالف الدولي: كل هجوم ضد الحكومة العراقية يقوض سلطة المؤسسات وسيادة القانون

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بغداد - ياسين صفوان - قال التحالف الدولي أن كل هجوم ضد الحكومة العراقية وحكومة كردستان، يقوض سلطة المؤسسات وسيادة القانون.

وذكر التحالف في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "كل هجوم ضد الحكومة العراقية وإقليم كوردستان والتحالف يقوض سلطة المؤسسات العراقية وسيادة القانون والسيادة الوطنية العراقية.

 

واضاف، "تعرض هذه الهجمات للخطر حياة المدنيين العراقيين والقوات الشريكة من قوى الأمن الداخلي والبيشمركة والتحالف".


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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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