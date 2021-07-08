بشرى سارة من البنك المركزي بشأن تخصيصات قطاع الإسكان

بغداد - ياسين صفوان - قرر البنك المركزي العراقي، اليوم الخميس، زيادة التخصيصات لقطاع الإسكان.

وذكر المكتب الاعلامي للبنك في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "مجلس إدارة البنك المركزي العراقي قرر زيادة المخصص لقطاع الإسكان إلى أكثر من (1.9) ترليون دينار، منها (1) ترليون دينار للمصرف العقاري ونحو (900) مليار دينار لصندوق الإسكان، لرفع قدرتهما في إتاحة أموال المبادرة لأكبر عدد من المستفيدين".



واشار الى انه "بهذا يصل إجمالي المبالغ المخصصة إلى المصرف العقاري وصندوق الإسكان إلى أكثر من (3.6) ترليون دينار".