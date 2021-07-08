الإعلام الأمني: استهداف المنطقة الخضراء بثلاثة صواريخ كاتيوشا

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت خلية الإعلام الأمني، فجر اليوم الخميس، استهداف المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد بثلاثة صواريخ كاتيوشا.

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "في الساعة 2:00 قامت مجموعة خارجة عن القانون باستهداف المنطقة الخضراء في بغداد بثلاثة صواريخ كاتيوشا".

وأضافت، ان "الصاروخ الاول سقط قرب مقر جهاز الامن الوطني، والثاني في ساحة الاحتفالات، فيما سقط صاروخ اخر قرب منطقة الشيخ عمر في حي سكني، مما ادى الى أضرار بعجلة احد المواطنين".



واشارت الخلية الى، ان "هذه الاعمال التي لا تريد الخير لهذا البلد ستواجه بقوة من قبل الأجهزة الأمنية والتي ستتابع استخبارياً وميدانياً من قام بهذه الأعمال التي تعرض حياة المواطنين للخطر وكذلك استهداف البعثات الدبلوماسية الاجنبية".

