زين العراق تطلق عرض انترنت شهري مفتوح بتقنية الجيل الرابع

بغداد - ياسين صفوان - أطلقت زين العراق عرض إنترنت 4G-LTE بلا حدود الشهري لجميع مشتركيها من مستخدمي أجهزة الزين-فاي وجميع خطوط الدفع المسبق واللاحق في كافة أرجاء العراق.

ويتيح العرض الجديد أمام المستخدمين، فرصة الاستفادة من بيانات الانترنت بلا حدود عبر شبكة الجيل الرابع ومع واسرع انترنت في العراق الأمر الذي سيشكل قيمة مضافة للمستخدمين.

ويأتي إطلاق زين العراق لعرض إنترنت 4G-LTE بلا حدود الشهري بعد تزايد الطلب على استخدام الانترنت وتلبية لاحتياجات المستخدمين في كافة المجالات، وبعد تظافر جهود اطراف عديدة عملت بشكل متواصل لتتمكن زين من تقديم هذا العرض المميز للمشتركين وبمتابعة مباشرة من قبل مكتب رئيس الوزراء وبدعم من وزارة الاتصالات وكذلك التنسيق مع هيئة الاعلام والاتصالات للارتقاء بمستوى الخدمة وتقديم افضل الخدمات الرقمية.

وذكر محمد سمير رئيس الإدارة التجارية لزين العراق "انطلاقاً من الموقع الريادي لزين العراق وسعيها المستمر لتوفير أفضل العروض التي تلائم تطلعات واحتياجات العراقيين بالاعتماد على إمكانات البنى التحتية لأقوى شبكة 4G-LTE بالعراق التي أطلقتها زين مؤخراً بجميع المحافظات كأول شركة اتصالات، يأتي اليوم إطلاق عرض إنترنت 4G-LTE بلا حدود الشهري ليساهم في تعزيز تجربة المشتركين ويوفر لهم جميع البيانات التي يحتاجون لها للبقاء على اتصال بشبكة الانترنت، حيث تحرص زين دائماً على تقديم قائمة مُتجددة من الخدمات الأكثر تميّزاً لتلبية احتياجات وتطلّعات قاعدة مشتركيها في كافة محافظات العراق".

ويتوفر عرض إنترنت 4G-LTE بلا حدود الشهري بسعر 40 ألف دينار عراقي فقط، حيث تتيح الفرصة أمام المشتركين بحجم بيانات غير محدد وبسرعة فائقة والبقاء على اتصال بشكل دائم وسيتمكن العراقيون من الاشتراك بهذا العرض عبر الإتصال على *321# أو ارسال رمز الخدمة 40 إلى الرقم 21777 او عن طريق تطبيق زين العراق.