رسمياً .. 3244 مرشحاً للانتخابات العراقية بينهم 980 امرأة

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ايلاف من لندن: فيما شهدت محافظات العراق الإربعاء إجراء قرعة توزيع الأرقام على المتنافسين للانتخابات المبكرة، فيما أُعلِنَ رسمياً ان العدد النهائي للمرشحين قد بلغ 3244 بينهم 980 امرأة بعد استبعاد 155متقدماً للترشح.

فقد اعلنت المفوضية العراقية العليا للانتخابات ان مجلس مفوضيها قد صادق على قوائم المرشحين لانتخابات مجلس النواب المقررة في العاشر من تشرين الاول اكتوبر المقبل حيث بلغ عددهم 3244 مرشحاً ينتمون إلى 276 حزباً و44 تحالفاً سيتنافسون لشغل 329 مقعداً برلمانيا.

واشارت المفوضية في بيان تابعته "ايلاف" الى انه سيتم نشر أسماء المرشحين في الصحف الرسمية وموقعها الالكتروني الرسمي. وقد تم استبعاد 155 مرشحاً من خوض الانتخابات لاسباب حددتها المفوضية

قرعة الاقتراع

وقد جرت اليوم في محافظات البلاد الثمانية عشر قرعة توزيع أرقام الاقتراع لمرشحي الانتخابات بحضور وسائل الاعلام ووكلاء الاحزاب السياسية والمرشحين ومنظمات مراقبة محلية.

وجرت القرعة في وقت واحد بمكاتب مفوضية الانتخابات بمحافظات البلاد كافة فيما جرت القرعة الخاصة بأرقام المكونات المسيحية والكردية والكردية الفيلية والصابئية المندائية والايزيدية والشبكية في المكتب الوطني للمفوضية.

وتم ترتيب المرشحين بحسب الحروف الابجدية تبدأ بالرقم 20 الرقم 20 في كل الدوائر الانتخابية البالغ عددها 83 دائرة كون اصغر دائرة انتخابية هي 17 لضمان عدم تكرار الارقام اذ بلغ عدد المرشحين المصادق على اسمائهم من قبل مفوضية الانتخابات 3244 مرشحا بينهم 980 مرشحة".

معيار الترشح



وكشفت الهيئة القضائية للانتخابات في محكمة التمييز الاتحادية عن معيار الترشح لخوض الانتخابات البرلمانية المبكرة المقبلة.

وقالت الهيئة في بيان ان قانون الانتخابات رقم (9) لسنة 2020 يشترط في المرشح "ان يكون غير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف او أثرى بشكل غير مشروع على حساب المال العام بحكم قضائي بات وان شمل بالعفو عنها".

واوضحت ان الجرائم المخلة بالشرف هي "السرقة والاختلاس والتزوير وخيانة الأمانة والاحتيال والرشوة وهتك العرض".

وفيما إذا ما كانت هناك حالات أخرى تؤدي إلى استبعاد المرشح من الانتخابات اشار الى أن "الاستبعاد يشمل أيضا من كان مشمولا بإجراءات المساءلة والعدالة "لاجتثاث البعث" وكذلك يستبعد إذا لم يقدم الشهادة الدراسية المطلوبة والوثائق الأخرى لاستكمال متطلبات التسجيل خلال المدة التي تحددها المفوضية للتسجيل وكذلك اذا كان المرشح مستمرا بالعمل في القوات المسلحة".

محاكاة بحضور دولي

ومن جانبها كشفت المفوضية العليا للانتخابات عن استعدادات لاجراء 3 عمليات محاكاة انتخابية بحضور دولي.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي إن "المفوضية أكملت ما عليها وتعمل الآن ضمن مرحلة التحضيرات الخاصة بعملية الاقتراع" مؤكدة أن "المفوضية على أتم الاستعداد لاجراء الانتخابات في موعدها المحدد في العاشر من تشرين الاول اكتوبر المقبل.

وأضافت أن "المواد اللوجستية الخاصة بالعملية الانتخابية انتهى تأمينها وهي مواد حساسة وغير حساسة، أضافة إلى أن قرعة المرشحين ستكون في الايام القلائل القريبة ستتبعها المحاكاة الاولى".

واكدت المتحدثة في تصريحات للوكالة العراقية الرسمية تابعتها "ايلاف" أنه "ستكون هنالك ثلاث عمليات محاكاة ليوم الاقتراع الاولى منها ستكون بواقع محطة واحدة لكل مركز تسجيل اذ هناك 1079 مركز تسجيل أما المحاكاة الثانية والثالثة فستكون بواقع محطتين".

عدّ يدوي

وبينت أن "المحاكاة ستكون عبارة عن عملية اقتراع فعلية وسيكون فيها عد يدوي وإلكتروني وسترسل النتائج الى المكتب الوطني". ونوهت الى ان "شركة ميرا الكورية المصنعة للاجهزة الالكترونية والشركة الالمانية الفاحصة لهذه الاجهزة الالكترونية والامم المتحدة سيحضرون في المحاكاة للمساعدة الانتخابية فضلا عن الوكالة الدولية للنظم الانتخابية وعدد من وسائل الاعلام".

يشار الى انه يحق لـ24 مليون عراقي من بين عدد نفوس العراق البالغ 40 مليونا فيما نشرت مفوضية الانتخابات جداول توزيع الدوائر الانتخابية فضلا عن مراكز التسجيل ومجموع المقاعد للانتخابات المقبلة حيث توزعت المقاعد البرلمانية البالغة 329 مقعدا كما يلي : بغداد/الكرخ 30 مقعدا ، بغداد/الرصافة 40 مقعدا ، نينوى 31 مقعدا ، البصرة 25 مقعدا ، ذي قار 19 مقعدا ، الانبار 15 مقعدا ، ميسان 10 مقاعد، المثنى 7 مقاعد، الديوانية 11 ، ديالى 14 مقعدا، بابل 17 مقعدا ، واسط 11 مقعدا ، كربلاء 11 مقعدا ، النجف 12 مقعدا ، صلاح الدين 12 مقعدا وكركوك 12 مقعدا ايضا.. كما نشرت المفوضية تفاصيل مقاعد محافظات اقليم كردستان وجاءت على النحو التالي.. محافظة اربيل 15 مقعدا ، دهوك 11 مقعدا والسليمانية 18 مقعدا.