اخبار العالم / اخبار العراق

تابعوا في نشرة السومرية.. ملف الانتخابات والاستهدافات الصاروخية

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر تابعوا في نشرة السومرية.. ملف الانتخابات والاستهدافات الصاروخية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - = بغداد تعد استهداف مطار اربيل وعين الاسد عملا ارهابيا،، وترفض استخدام الاراضي العراقية ساحة لتصفية الحسابات.
= فصيل مسلح يتبنى الهجمات على القواعد الامريكية في البلاد.. والحكومة ترد .. خيارات السلم والحرب هي حق حصري للدولة.

= اجراء قرعة ارقام المرشحين للانتخابات البرلمانية،، والمفوضية تؤكد حرصها على نزاهة الاقتراع.


= الكاظمي يوجه بتجاوز الروتين في منح القروض للمواطنين،، ويتبنى مشروعاً وطنياً لحل أزمة السكن.
الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

قد تقرأ أيضا