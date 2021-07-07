انت الان تتابع خبر تابعوا في نشرة السومرية.. ملف الانتخابات والاستهدافات الصاروخية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = بغداد تعد استهداف مطار اربيل وعين الاسد عملا ارهابيا،، وترفض استخدام الاراضي العراقية ساحة لتصفية الحسابات.
= فصيل مسلح يتبنى الهجمات على القواعد الامريكية في البلاد.. والحكومة ترد .. خيارات السلم والحرب هي حق حصري للدولة.
= اجراء قرعة ارقام المرشحين للانتخابات البرلمانية،، والمفوضية تؤكد حرصها على نزاهة الاقتراع.
= الكاظمي يوجه بتجاوز الروتين في منح القروض للمواطنين،، ويتبنى مشروعاً وطنياً لحل أزمة السكن.
= اجراء قرعة ارقام المرشحين للانتخابات البرلمانية،، والمفوضية تؤكد حرصها على نزاهة الاقتراع.
= الكاظمي يوجه بتجاوز الروتين في منح القروض للمواطنين،، ويتبنى مشروعاً وطنياً لحل أزمة السكن.