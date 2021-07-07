تابعوا في نشرة السومرية.. ملف الانتخابات والاستهدافات الصاروخية

= فصيل مسلح يتبنى الهجمات على القواعد الامريكية في البلاد.. والحكومة ترد .. خيارات السلم والحرب هي حق حصري للدولة.

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رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية